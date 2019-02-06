Северная Македония вступила в НАТО
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Македония начала процесс вступления в НАТО

Представители 29 стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.

Вступление Македонии в НАТО стало возможным после того, как в конце января парламент Греции одобрил переименование бывшей югославской республики.

Таким образом на Балканах только Сербия и Босния-Герцеговина остались вне альянса.

О том, изменится ли расклад сил в регионе, размышляет корреспондент Би-би-си в Сербии Александр Миладинович.

  • 6 февраля 2019
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