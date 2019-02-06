Свидетель Иеговы из Дании получил 6 лет колонии
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Свидетель Иеговы из Дании получил шесть лет колонии

Суд в Орле признал Денниса Кристенсена виновным в экстремизме и приговорил его к шести годам колонии.

По версии следствия, Кристенсен был фактическим руководителем миссии Свидетелей Иеговы в Орле, хотя формально в ней не состоял.

Свидетелей Иеговы Верховный суд России признал экстремистской организацией еще в 2017 году. А Кристенсен стал первым, кого осудили по статье после введения запрета.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен написал в своем "Твиттере", что "глубоко обеспокоен" приговором и призвал Россию "уважать свободу вероисповедания".

  • 6 февраля 2019
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