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Свидетель Иеговы из Дании получил шесть лет колонии
Суд в Орле признал Денниса Кристенсена виновным в экстремизме и приговорил его к шести годам колонии.
По версии следствия, Кристенсен был фактическим руководителем миссии Свидетелей Иеговы в Орле, хотя формально в ней не состоял.
Свидетелей Иеговы Верховный суд России признал экстремистской организацией еще в 2017 году. А Кристенсен стал первым, кого осудили по статье после введения запрета.
Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен написал в своем "Твиттере", что "глубоко обеспокоен" приговором и призвал Россию "уважать свободу вероисповедания".
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6 февраля 2019
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