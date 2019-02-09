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Видео
Научился сам! Робот встал на коньки
Роботы уже многое умеют, но теперь в их арсенале еще одно искусство: катание на коньках.
Робота, собранного из напечатанных на 3D-принтере модулей, снабдили только информацией о том, как лезвие конька ведет себя на льду.
Дальше робот сам разбирается, как лучше перемещаться и какие инструмены использовать.
Разработчики считают, что скоро роботов можно будет собирать как лего и обходиться без программирования. Как это выглядит на практике - в видео Русской службы Би-би-си.
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9 февраля 2019
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