Научился сам! Робот встал на коньки
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Научился сам! Робот встал на коньки

Роботы уже многое умеют, но теперь в их арсенале еще одно искусство: катание на коньках.

Робота, собранного из напечатанных на 3D-принтере модулей, снабдили только информацией о том, как лезвие конька ведет себя на льду.

Дальше робот сам разбирается, как лучше перемещаться и какие инструмены использовать.

Разработчики считают, что скоро роботов можно будет собирать как лего и обходиться без программирования. Как это выглядит на практике - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 9 февраля 2019
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