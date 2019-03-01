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Видео
Кашмир: жизнь с обеих сторон военного конфликта
Обострение конфликта между Пакистаном и Индией привело к военным действиям на территории Кашмира.
Это самые крупные столкновения между станами с 1970-х годов. И у Пакистана, и у Индии есть ядерное оружие.
Пакистан передал Индии сбитого пилота
Чем противостояние Индии и Пакистана грозит всему миру?
Корреспонденты Би-би-си получили уникальный доступ к обеим сторонам кашмирского конфликта. Что происходит с местынми жителями по обе стороны линии контроля - в видео Русской службы Би-би-си.
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1 марта 2019
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