Кашмир: жизнь с обеих сторон военного конфликта
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Кашмир: жизнь с обеих сторон военного конфликта

Обострение конфликта между Пакистаном и Индией привело к военным действиям на территории Кашмира.

Это самые крупные столкновения между станами с 1970-х годов. И у Пакистана, и у Индии есть ядерное оружие.

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Чем противостояние Индии и Пакистана грозит всему миру?

Корреспонденты Би-би-си получили уникальный доступ к обеим сторонам кашмирского конфликта. Что происходит с местынми жителями по обе стороны линии контроля - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 1 марта 2019
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