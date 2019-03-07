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Почему Абрамович решил избавиться от акций "Первого канала" именно сейчас?
Роман Абрамович полностью продал принадлежавшие ему акции Первого канала.
Абрамович стал акционером "Первого" после покупки акций у Бориса Березовского почти 20 лет назад.
Последние 20% акций компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Абрамовичу, выкуплены инвестиционным подразделением государственного банка ВТБ.
Зачем и почему именно сейчас олигарх решил избавиться от пакета акций? Ответ на этот вопрос ищет наш экономический корреспондент Ольга Шамина.
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7 марта 2019
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