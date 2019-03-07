МТС: штраф на миллиард за взятки семье Каримова
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МТС: штраф на миллиард за взятки семье Каримова

Российская телекоммуникационная компания МТС обязалась выплатить 850 млн долларов штрафа за взятки в Узбекистане.

Этот огромный штраф - результат расследования, которое вели минюст США и комиссия по ценным бумагам.

По данным правоохранительных органов США, компании передавали взятки членам семьи первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а в расследовании фигурировали компании, связанные с Гульнарой Каримовой.

О том, почему дело о взятках в Узбекистане рассматривалось минюстом США и как насчитали столь крупную сумму, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.

  • 7 марта 2019
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