МТС: штраф на миллиард за взятки семье Каримова
Российская телекоммуникационная компания МТС обязалась выплатить 850 млн долларов штрафа за взятки в Узбекистане.
Этот огромный штраф - результат расследования, которое вели минюст США и комиссия по ценным бумагам.
По данным правоохранительных органов США, компании передавали взятки членам семьи первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а в расследовании фигурировали компании, связанные с Гульнарой Каримовой.
О том, почему дело о взятках в Узбекистане рассматривалось минюстом США и как насчитали столь крупную сумму, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.
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7 марта 2019
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