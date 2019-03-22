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Евросоюз отказался признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Евросоюз отказался признавать Голанские высоты территорией Израиля в ответ на вчерашнее заявление Дональда Трампа.
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - написал в своем "Твиттере" президент США.
Израиль аннексировал принадлежавшие Сирии Голаны в 1967 году в ходе Шестидневной войны.
В 1981 году кнессет провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией.
Совет Безопасности ООН не признал это решение.
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22 марта 2019
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