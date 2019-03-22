Против Нурсултана: хотят ли в Казахстане перемен
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Против Нурсултана: хотят ли в Казахстане перемен

В Астане, Алматы и Шымкенте были арестованы десятки участников митингов против переименования столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева - всего через несколько дней после его неожиданной отставки.

Полиция действовала достаточно жестко, при этом очевидцы говорят, что люди - по крайней мере в Астане - вели себя мирно.

После отставки Назарбаева новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал главным действующим лицом страны.

Не меньший резонанс вызвало назначение дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой спикером сената Казахстана.

И именно ей прочат победу на президентских выборах через год.

  • 22 марта 2019
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