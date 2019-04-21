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Зеленский о Порошенко: "Вы хотите, чтобы я его назначил министром?"
Комик Владимир Зеленский, по предварительным данным, побеждает Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины.
Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, подчеркнул, что ошибок в его предвыборной кампании не было.
Как встретили первые данные итогов голосования в штабах кандидатов? Первая реакция и заявления - в нашем видео.
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21 апреля 2019
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