Зеленский о Порошенко: "Вы хотите, чтобы я его назначил министром?"
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Зеленский о Порошенко: "Вы хотите, чтобы я его назначил министром?"

Комик Владимир Зеленский, по предварительным данным, побеждает Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины.

Петр Порошенко, отвечая на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, подчеркнул, что ошибок в его предвыборной кампании не было.

Как встретили первые данные итогов голосования в штабах кандидатов? Первая реакция и заявления - в нашем видео.

  • 21 апреля 2019
Go to next video: Эминем и демократия: как голосовали Зеленский и Порошенко