Из Мексики в Кострому: как медаль вернулась к ветерану, у которого ее украли
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Из Мексики в Кострому: как медаль вернулась к ветерану, у которого ее украли

Александр Смирнов во время Великой Отечественной войны смог пережить ранение пулей снайпера - об этом ранении ему напоминал орден. В 1980-х награда пропала. И вернулась в семью только в этом году благодаря мексиканцу Эдуардо Крузу.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина проследила путь медали из Мексики до Костромы.

  • 6 мая 2019
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