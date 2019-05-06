Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Из Мексики в Кострому: как медаль вернулась к ветерану, у которого ее украли
Александр Смирнов во время Великой Отечественной войны смог пережить ранение пулей снайпера - об этом ранении ему напоминал орден. В 1980-х награда пропала. И вернулась в семью только в этом году благодаря мексиканцу Эдуардо Крузу.
Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина проследила путь медали из Мексики до Костромы.
-
6 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне