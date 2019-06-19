Белый медведь пришел в Норильск, за сотни километров от арктического побережья

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В Норильске заметили изможденного белого медведя. До этого таких животных в городе не видели почти 40 лет назад. Обычно они обитают в сотнях километров от Норильска, но из-за изменения климата проходят огромные расстояния в поисках еды.

В начале 2019 года власти Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля. Тогда в местные поселки пришли около полусотни белых медведей.