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Этот тюлень поет! Узнаете мелодию?
Этот тюлень поет! Узнаете мелодию?
Это известная британская колыбельная «Twinkle, Twinkle, Little Star» («Сияй, сияй, маленькая звёздочка»).
Петь его научили в Сент-Эндрюсский университете в Шотландии.
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21 июня 2019
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