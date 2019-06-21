Этот тюлень поет! Узнаете мелодию?
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Этот тюлень поет! Узнаете мелодию?

Этот тюлень поет! Узнаете мелодию?

Это известная британская колыбельная «Twinkle, Twinkle, Little Star» («Сияй, сияй, маленькая звёздочка»).

Петь его научили в Сент-Эндрюсский университете в Шотландии.

  • 21 июня 2019
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