Протесты в Грузии: чего добились демонстранты и власти России
В Тбилиси продолжается акция протеста с требованием отставки главы МВД и освобождения задержанных.
Это продолжение акций, спровоцированных визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Москва называет акции протеста в Тбилиси русофобскими и вводит ответные меры против Грузии.
Участник международной православной ассамблеи Гаврилов оказался в кресле спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся по-русски.
Полиция жестко разогнала протестовавших у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Сотни человек пострадали и сотни были задержаны.
Наш корреспондент в Тбилиси Нина Ахметели встретилась с пострадавшими.
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24 июня 2019
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