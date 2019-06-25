Возвращение России в ПАСЕ: победа Москвы или предательство Запада?
Российскую делегацию лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов ассамблеи в апреле 2014 года в ответ на аннексию Крыма.
Сегодня в правила работы ПАСЕ была добавлена формулировка, позволяющая вернуться российской делегации.
Решение ПАСЕ вызвало резкую реакцию Украины.
Сегодня делегация покинула зал голосований, где обсуждалась кандидатура на пост вице-спикера ассамблеи, Россия предложила на этот пост председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Президент Украины выразил разочарование решением ПАСЕ. И Украина в знак протеста отозвала своего постоянного представителя в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Эту тему в эфире Русской службы Би-би-си обсуждают члены делегации ПАСЕ, депутат Госдумы Светлана Журова и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также украинский политолог Виталий Портников.
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25 июня 2019