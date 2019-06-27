Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"
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"Враги силовиков - это бизнес". Петров о деле против "Рольфа"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" Сергея Петрова.

Его и других руководителей компании обвиняют в махинациях с выводом средств в особо крупных размерах и подлоге. Речь идет о 4 млрд рублей.

Журнал Forbes оценивает состояние Петрова в 900 млн долларов.

Сам предприниматель отвергает обвинение и говорит, что сделка была "совершенно законной".

  • 27 июня 2019
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