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"Враги силовиков - это бизнес". Петров о деле против "Рольфа"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" Сергея Петрова.
Его и других руководителей компании обвиняют в махинациях с выводом средств в особо крупных размерах и подлоге. Речь идет о 4 млрд рублей.
Журнал Forbes оценивает состояние Петрова в 900 млн долларов.
Сам предприниматель отвергает обвинение и говорит, что сделка была "совершенно законной".
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27 июня 2019
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