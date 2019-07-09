Бракованные подписи: кто пройдет в Мосгордуму?
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Бракованные подписи: кто пройдет в Мосгордуму?

Лишь чуть более половины независимых кандидатов - 16 из 30 - смогли собрать нужное количество подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу.

Эти выборы пройдут 8 сентября, а в воскресенье избирком закончил регистрацию кандидатов.

Сам сбор подписей сопровождался скандалами: сборщиков обливали нечистотами, на волонтеров нападали, пытались подделать подписи потенциальных избирателей и испортить подписные листы.

Но даже те, кто смог преодолеть эти препоны, еще не получил гарантии участия в выборах: они должны пройти дополнительную проверку.

Об особых условиях этих выборов рассказывает соцпредседатель движения "Голоса" Григорий Мельконьянц.

  • 9 июля 2019
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