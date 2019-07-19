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"Это тебе, дрянь, за каждую мою слезинку": истории мстителей и жертв порномести
Прослушивающие устройства, взломанные аккаунты, слежка через вэб-камеры и публикация интимных фотографий в интернете - все это может стать способом отомстить тем, кому еще недавно говорили "я тебя люблю". Такая история может не только разрушить репутацию жертвы, но и испортить карьеру или помешать учебе в университете.
Зачем люди мстят своим бывшим, как жертвы справляются с психологической травмой и какое наказание может ждать мстителей? Корреспондент русской службы Би-би-си Андрей Захаров изучил более 30 судебных дел, чтобы это выяснить.
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19 июля 2019
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