Самолет сел на дорогу и был остановлен полицией
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Самолет сел на дорогу и был остановлен полицией

Небольшой самолет приземлился на оживленной улице в штате Вашингтон. К нему сразу подъехала полиция.

Оказалось, что пилоту пришлось сделать экстренную посадку из-за проблем с топливом. В инциденте никто не пострадал.

  • 2 августа 2019
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