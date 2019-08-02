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Самолет сел на дорогу и был остановлен полицией
Небольшой самолет приземлился на оживленной улице в штате Вашингтон. К нему сразу подъехала полиция.
Оказалось, что пилоту пришлось сделать экстренную посадку из-за проблем с топливом. В инциденте никто не пострадал.
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2 августа 2019
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