Фотограф 40 лет снимает, как человечество меняет планету

"Порой я делаю снимки гангрены, и это очаровательно!" Как фотограф снимает болезни

Марта работает больничным фотографом и снимает, по мнению многих, невероятно мерзкие вещи. В рамках своей работы она снимает практически все, что происходит за операционным столом.