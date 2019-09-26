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Видео
Фотограф 40 лет снимает, как человечество меняет планету
Антропоцен - это новый геологический период, который связан с влиянием человека на дикую природу.
Фотограф Эдвард Буртинский уже больше 40 лет работает над проектом, в котором он старается запечатлеть в одном кадре, как люди, вырубая леса и добывая ископаемые, меняют вид нашей планеты.
Художник снимает карьеры, рудники и шахты с большой высоты.
Одна из главных целей его работы - привлечь внимание людей к проблемам экологии, чтобы ответить на вопрос, что человечеству делать дальше.
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26 сентября 2019
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