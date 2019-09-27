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Как и зачем старинный особняк сплавляли по реке
В США новый владелец отправил дом на барже по реке за 80 километров к новому месту пребывания.
Он искал дом в григорианском стиле. И когда не смог найти подходящего, то купил строение 1760 года и перевез его по река на барже.
Дом нашел свое пристанище в Мэриленде. Новый владелец планирует отреставрировать здание.
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27 сентября 2019
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