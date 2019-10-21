Китайцы захватывают русскую деревню? Фильм Би-би-си
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Китайцы "захватывают" русскую деревню? Фильм Би-би-си

По данным социологов, на российском Дальнем Востоке отношение к китайцам сложное. Почти половина жителей убеждена, что Китай угрожает территориальной целостности России. Более трети открыто называют стратегию КНР "экспансией”.

Самый наглядный пример присутствия китайцев в экономике региона - сельское хозяйство.

Русская служба Би-би-си изучила данные Росреестра и отправилась на Дальний Восток, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле.

  • 21 октября 2019
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