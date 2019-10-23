В графстве Эссекс найдена фура с 39 телами
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В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами

В графстве Эссекс на востоке Англии обнаружена фура с 39 телами внутри.

Полиция прибыла на место - в промзону города Грейс - около половины второго ночи.

Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.

Кадры сняты из вертолета, арендованного СМИ.

  • 23 октября 2019
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