В графстве Эссекс найдена фура с 39 телами

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В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами
В графстве Эссекс на востоке Англии обнаружена фура с 39 телами внутри.
Полиция прибыла на место - в промзону города Грейс - около половины второго ночи.
Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.
Кадры сняты из вертолета, арендованного СМИ.
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23 октября 2019
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