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Видео
Заброшенная русская деревня, которую возродили китайцы
В деревне Димитрово в Еврейской Автономной Области в 2010 году проживали всего 16 человек. За последние 10 лет ее население уменьшилось еще сильнее и по факту деревня стала заброшенной.
Но после того, как сюда приехали работать фермеры из Китая, деревня буквально расцвела. Китайцы отремонтировали дорогу, поставили автобусную остановку, провели свет и стали нанимать немногих оставшихся в деревне людей на работу. О том, как устроена жизнь в Димитрове - в новом видео Русской службы Би-би-си.
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24 октября 2019
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