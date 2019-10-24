Заброшенная русская деревня, которую возродили китайцы
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Заброшенная русская деревня, которую возродили китайцы

В деревне Димитрово в Еврейской Автономной Области в 2010 году проживали всего 16 человек. За последние 10 лет ее население уменьшилось еще сильнее и по факту деревня стала заброшенной.

Но после того, как сюда приехали работать фермеры из Китая, деревня буквально расцвела. Китайцы отремонтировали дорогу, поставили автобусную остановку, провели свет и стали нанимать немногих оставшихся в деревне людей на работу. О том, как устроена жизнь в Димитрове - в новом видео Русской службы Би-би-си.

  • 24 октября 2019
Go to next video: Китайцы "захватывают" русскую деревню? Фильм Би-би-си