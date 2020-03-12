"Обнулись" в Мосгордуме: Дарья Беседина выступила против изменения Конституции
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Обнулись" в Мосгордуме: Дарья Беседина выступила против изменения Конституции

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина пришла на заседание в футболке с надписью "обнулись" и призвала коллег не голосовать за поправки к Конституции.

Некоторым депутатам выступление Бесединой не понравилось. Ее речь и одежду предложили проверить на соответствие законодательству.

  • 12 марта 2020
Go to next video: Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках