"Ты все равно умрешь": Кадыров советует есть чеснок и не бояться коронавируса
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Рамзан Кадыров посоветовал есть чеснок и не бояться коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за коронавируса, а лучше укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок, чтобы была "чистая кровь".

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса носит характер пандемии. Новым эпицентром заражения ВОЗ назвала Европу.

  • 13 марта 2020
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