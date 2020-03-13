"Ты все равно умрешь": Кадыров советует есть чеснок и не бояться коронавируса

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Рамзан Кадыров посоветовал есть чеснок и не бояться коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не паниковать из-за коронавируса, а лучше укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок, чтобы была "чистая кровь".
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса носит характер пандемии. Новым эпицентром заражения ВОЗ назвала Европу.
-
13 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне