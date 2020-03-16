"Пожалуйста, оставайтесь дома": дроны против коронавируса
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Пожалуйста, оставайтесь дома": дроны против коронавируса

В Испании полиция с помощью дронов просит людей оставаться дома. В стране введен общенациональный карантин.

Ранее в Китае уже использовали дроны, чтобы стимулировать людей не выходить на улицы.

  • 16 марта 2020
Go to next video: Как помыть свой смартфон и не испортить его. Видеоинструкция