Главврач больницы в Коммунарке - о коронавирусе, карантине и панике
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Главврач больницы в Коммунарке - о коронавирусе, карантине и панике

В больницу №40 в Коммунарке попадает большинство московских пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Би-би-си удалось поговорить с главным врачом Денисом Проценко и увидеть, как больница выглядит изнутри.

  • 19 марта 2020
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