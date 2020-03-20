Протест из-за радиоактивного могильника: как развивались события
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Протест из-за радиоактивного могильника: как развивались события

Экологи и активисты больше полугода пытаются остановить строительство Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного могильника.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стройка не начнется до тех пор, пока компания-подрядчик не ликвидирует могильник. Конфликт обострился после того, как первый экскаватор начал подготовительные работы.

Активисты уверены, что из-за этих этого радиоактивная пыль может разнестись по всему городу. В мэрии такую возможность отрицают.

  • 20 марта 2020
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