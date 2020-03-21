"Вирус? Не". Как строят инфекционную больницу в Новой Москве
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В Новой Москве строят инфекционную больницу. Что об этом думают жители?

В Новой Москве строят инфекционную больницу для людей, госпитализированных из-за коронавируса. Она займет территорию в 43 гектара и будет рассчитана на 500 пациентов.

Сергей Собянин заявил, что местным жителям не стоит опасаться. “Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны", - рассказал мэр.

Но что думают сами жители и рабочие, которые приехали на стройку со всей России?

Видео Сары Рейнсфорд

  • 21 марта 2020
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