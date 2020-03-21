«Больница как врата в загробный мир»: врачи о коронавирусе в Иране

Как в Иране от коронавируса умирают молодые врачи
В пятницу в Иране отмечают Новруз, или персидский Новый год. Обычно семьи собираются, чтобы отпраздновать его вместе - но не в этом году. Местные власти говорят, что в результате эпидемии коронавируса в стране каждые десять минут умирает один человек.
В Иране зарегистрировано более 19 тыс. случаев заболевания. Более 1400 человек скончались. Иран - наиболее пострадавшая от пандемии страна на Ближнем Востоке и третья в мире после Китая и Италии.
Получить объективную информацию о ситуации в Исламской республике очень тяжело, но при помощи соцсетей мы можем узнать, что происходит с врачами и медработниками, стоящими на переднем крае борьбы с пандемией и ежедневно принимающими решения о том, кому жить, а кому умирать.
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21 марта 2020
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