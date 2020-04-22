Как снять фотомодель по интернету в карантин. Краткий курс
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Как снять модель, не выходя из дома. Фотосессия на карантине: пять советов профессионала

Всемирная эпидемия коронавируса оставила без работы многих людей творческих профессий, в том числе фотографов. Московский фотохудожник Константин Чалабов нашел способ продолжать снимать, не выходя на улицу.

Он рассказал корреспонденту Би-би-си Алине Исаченко, как грамотно снять портрет, если ваш объект съемки тоже находится в самоизоляции вдалеке от вас, и продемонстрировал, как это сделать.

  • 22 апреля 2020
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