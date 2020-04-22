Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как снять модель, не выходя из дома. Фотосессия на карантине: пять советов профессионала
Всемирная эпидемия коронавируса оставила без работы многих людей творческих профессий, в том числе фотографов. Московский фотохудожник Константин Чалабов нашел способ продолжать снимать, не выходя на улицу.
Он рассказал корреспонденту Би-би-си Алине Исаченко, как грамотно снять портрет, если ваш объект съемки тоже находится в самоизоляции вдалеке от вас, и продемонстрировал, как это сделать.
-
22 апреля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне