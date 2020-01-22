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Путин о поправках в Конституцию: что изменилось за 20 лет
Владимир Путин предложил изменить Конституцию России. Несмотря на то, что власти пообещали работать без спешки, меньше чем за неделю была создана специальная рабочая группа, а законопроект о поправках уже внесли на рассмотрение в Госдуму.
Но президент не всегда занимал такую позицию: в начале нулевых он не раз выступал против любых изменений основного закона страны. Вот как за двадцать лет изменилось мнение Путина по этому вопросу.
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22 января 2020
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