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"Лишний сантиметр" на репутации

Стать звездой Недели моды очень трудно, даже если для этого есть все данные. Самые красивые девушки со всего мира слетаются в Париж в надежде попасть на подиум. 17-летняя школьница Аня Васильева из Нижнего Новгорода - одна из них.

Еженедельно Аня проходит замер параметров в агентстве. Каждый лишний сантиметр может стать для нее роковым.

  • 11 октября 2018
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