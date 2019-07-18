Владимир Познер в рубрике "Английский со звездами": лайфхак "Как выучить иностранный язык"
С чего начать учить иностранный язык? Известный журналист Владимир Познер, который свободно говорит по-английски, по-французски и по-русски, делится своим советом в этом мультфильме. Видео подготовлено в рамках проекта "Learn English with the BBC" (Учите английский язык с Би-би-си).
ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ LEARNING ENGLISH
- Шоу "Пятерка по английскому"-1. Сленг, мода, Трамп и звезда "Гарри Поттера". Угадай ответ за 5 секунд!
- Шоу "Пятерка по английскому"-2: Путин в идиоме Трампа, пацанки и шоу-бизнес
- Шоу "Пятерка по английскому"-3. Google - сленг и отношения, кино и мода
- Шоу "Пятерка по английскому"-4. Приметы и сленг, кулинария и вселенная Роулинг
- Английский для карьеристов: когда все средства хороши
- Когда в английском не обойтись без "MIND"
- Тесты по английскому языку с ответами, переводом на русский
- Как по-английски просят освободить место
- Английский на каждый день: моральная поддержка
- Как по-английски отказаться от предложения выпить
- Английский на каждый день: как предлагают подвезти до дома
- Почему британцы иногда говорят не то, что думают
- Какие английские фразы спасут в час пик
-
18 июля 2019