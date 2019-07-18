Лайфхак от Владимира Познера: как выучить иностранный язык
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Владимир Познер в рубрике "Английский со звездами": лайфхак "Как выучить иностранный язык"

С чего начать учить иностранный язык? Известный журналист Владимир Познер, который свободно говорит по-английски, по-французски и по-русски, делится своим советом в этом мультфильме. Видео подготовлено в рамках проекта "Learn English with the BBC" (Учите английский язык с Би-би-си).

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