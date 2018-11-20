Почему словарь английского языка Collins Dictionary назвал single-use словом 2018 года?
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Почему словарь английского языка Collins Dictionary назвал single-use словом 2018 года?

Словарь английского языка Collins English Dictionary назвал single-use словом 2018 года. Почему? Какие еще слова попали в шорт-лист?

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  • 20 ноября 2018
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