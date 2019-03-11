Шоу "Пятерка по английскому" №1: модные тренды, Трамп, Россия и Дэниэл Рэдклифф
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Шоу "Пятерка по английскому" №1: модный тренд, Трамп, Россия и Дэниэл Рэдклифф

В новом шоу Би-би-си "Пятерка по английскому": интересные факты о Британии, модный тренд, необычный ответ на письмо Трампа, Россия и Дэниэл Рэдклифф. В игре участвуют Екатерина из Монино Московской области и Дарья из Санкт-Петербурга.

"Пятерка по английскому" - это видеовикторина о Британии, британцах и английском языке.

О том, как стать участником шоу, читайте здесь

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