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Шоу "Пятерка по английскому" №1: модный тренд, Трамп, Россия и Дэниэл Рэдклифф
В новом шоу Би-би-си "Пятерка по английскому": интересные факты о Британии, модный тренд, необычный ответ на письмо Трампа, Россия и Дэниэл Рэдклифф. В игре участвуют Екатерина из Монино Московской области и Дарья из Санкт-Петербурга.
"Пятерка по английскому" - это видеовикторина о Британии, британцах и английском языке.
О том, как стать участником шоу, читайте здесь
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11 марта 2019
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