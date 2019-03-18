Шоу "Пятерка по английскому" №2: Трамп & Путин, Lollipop vs Skibidi, Адель or Кира Найтли
Media playback is unsupported on your device
Видео

Шоу "Пятерка по английскому" №2: Трамп & Путин, Lollipop vs Skibidi, Адель или Кира Найтли

В шоу Би-би-си "Пятерка по английскому": как Трамп назвал Путина, Lollipop vs Skibidi, Адель или Кира Найтли? Угадай ответ за 5 секунд вместе с участниками игры №2 - Русланом из Новочеркасска и Анастасией из Пензы!

"Пятерка по английскому" - это видеовикторина о Британии, британцах и английском языке. В играх 1-го сезона принимают участие студенты и выпускники МГЛУ имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.

О том, как стать участником шоу, читайте здесь

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ LEARNING ENGLISH

Сайт BBC Learning English

Ключевые слова: как начать учить английский / английский язык на каждый день / как выучить английский / английский BBC / егэ английский / англо русский перевод / уроки английского аудио / английский язык видео

  • 18 марта 2019
Go to next video: Шоу "Пятерка по английскому" №1: модный тренд, Трамп, Россия и Дэниэл Рэдклифф