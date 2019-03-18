Шоу "Пятерка по английскому" №2: Трамп & Путин, Lollipop vs Skibidi, Адель или Кира Найтли
В шоу Би-би-си "Пятерка по английскому": как Трамп назвал Путина, Lollipop vs Skibidi, Адель или Кира Найтли? Угадай ответ за 5 секунд вместе с участниками игры №2 - Русланом из Новочеркасска и Анастасией из Пензы!
"Пятерка по английскому" - это видеовикторина о Британии, британцах и английском языке. В играх 1-го сезона принимают участие студенты и выпускники МГЛУ имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.
О том, как стать участником шоу, читайте здесь
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Сайт BBC Learning English
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18 марта 2019