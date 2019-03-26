Шоу "Пятерка по английскому" №3: любовный сленг, назойливый хит, модный прикид и звезды блокбастеров
В шоу Би-би-си о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому": любовный сленг, назойливый хит, крутой прикид и звезды блокбастеров. Угадай ответ за 5 секунд вместе с участниками игры №3 - Ксенией из Москвы и Никитой из Щелкова!
О том, как попасть на шоу, читайте здесь
В играх 1-4 первого сезона принимают участие студенты и выпускники МГЛУ имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.
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Сайт BBC Learning English
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26 марта 2019