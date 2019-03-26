Шоу "Пятерка по английскому" №3: любовный сленг, назойливый хит, крутой прикид и звезды блокбастеров
Media playback is unsupported on your device
Видео

Шоу "Пятерка по английскому" №3: любовный сленг, назойливый хит, модный прикид и звезды блокбастеров

В шоу Би-би-си о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому": любовный сленг, назойливый хит, крутой прикид и звезды блокбастеров. Угадай ответ за 5 секунд вместе с участниками игры №3 - Ксенией из Москвы и Никитой из Щелкова!

О том, как попасть на шоу, читайте здесь

В играх 1-4 первого сезона принимают участие студенты и выпускники МГЛУ имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.

ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ LEARNING ENGLISH

Сайт BBC Learning English

Ключевые слова: как начать учить английский / английский язык на каждый день / как выучить английский / английский BBC / егэ английский / англо русский перевод / уроки английского аудио / английский язык видео

  • 26 марта 2019
Go to next video: Шоу "Пятерка по английскому" №1: модный тренд, Трамп, Россия и Дэниэл Рэдклифф