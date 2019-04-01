Шоу "Пятерка по английскому"-4. Приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг. Викторина Learn English
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Шоу "Пятерка по английскому"-4. Приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг: викторина Learn English

Шоу "Пятерка по английскому" - это викторина о Британии и британцах и тест по английскому языку. В игре 4: английское приглашение на ужин - с подвохом и без, приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг. Угадай ответ за 5 секунд вместе с Александрой из Ногинска-9 и Андреем из Санкт-Петербурга!

Смотрите предыдущие выпуски "Пятерки по английскому": игра 1 , игра 2 , игра 3

О том, как попасть на шоу, читайте здесь

В играх 1-4 первого сезона принимают участие студенты и выпускники Института иностранных языков имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.

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Сайт BBC Learning English

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  • 1 апреля 2019
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