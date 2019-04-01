Шоу "Пятерка по английскому"-4. Приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг: викторина Learn English
Шоу "Пятерка по английскому" - это викторина о Британии и британцах и тест по английскому языку. В игре 4: английское приглашение на ужин - с подвохом и без, приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг. Угадай ответ за 5 секунд вместе с Александрой из Ногинска-9 и Андреем из Санкт-Петербурга!
Смотрите предыдущие выпуски "Пятерки по английскому": игра 1 , игра 2 , игра 3
О том, как попасть на шоу, читайте здесь
В играх 1-4 первого сезона принимают участие студенты и выпускники Института иностранных языков имени Мориса Тореза, Высшей школы экономики, МПГУ и Мурманского арктического государственного университета.
ТАКЖЕ В ПРОЕКТЕ LEARNING ENGLISH
- Шоу "Пятерка по английскому" №1: модный тренд, Трамп, Россия и звезда "Гарри Поттера"Дэниэл Рэдклифф
- Шоу "Пятерка по английскому" №2. Путин & Трамп. Lollipop vs Skibidi. Адель или Кира Найтли?
- Владимир Познер: лайфхак "Как выучить иностранный язык"
- Английский язык на каждый день: как просят освободить место
- Тесты Би-би-си по английскому языку с переводом на русский
Сайт BBC Learning English
Ключевые слова: как начать учить английский / английский язык на каждый день / как выучить английский / английский BBC / егэ английский / англо русский перевод / уроки английского аудио / английский язык видео
-
1 апреля 2019