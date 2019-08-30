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Видео
Викторина о Британии и английском языке: в сезоне 2 - студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ (проект Би-би-си "Как учить английский")
Как учить, освежать и проверять английский? Смотрите в сентябре игры 2-го сезона викторины о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому"! Участники проекта - студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ.
Первый сезон: игра 1: Монино-Санкт-Петербург ;
игра 4: Санкт-Петербург-Ногинск
Как стать участником шоу: читайте здесь
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30 августа 2019
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