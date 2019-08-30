Студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ - 2 сезон шоу "Пятерка по английскому" / Проект Би-би-си “Уроки английского, тесты, викторины”
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Викторина о Британии и английском языке: в сезоне 2 - студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ (проект Би-би-си "Как учить английский")

Как учить, освежать и проверять английский? Смотрите в сентябре игры 2-го сезона викторины о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому"! Участники проекта - студенты МГИМО, МГУ, ВШЭ и МПГУ.

Первый сезон: игра 1: Монино-Санкт-Петербург ;

игра 2: Новочеркасск-Пенза ;

игра 3: Москва-Щелково ;

игра 4: Санкт-Петербург-Ногинск

Как стать участником шоу: читайте здесь

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  • 30 августа 2019
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