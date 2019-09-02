Как учить и проверять английский: викторина "Пятерка по английскому" №5

Как учить, проверять и освежать английский: викторина "Пятерка по английскому" №5
Как учить, проверять и освежать английский? Смотрите шоу-викторину о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому". В игре 5: Екатерина из Москвы vs Елизавета из Самары.
Игра 4: Александра из Ногинска-9 vs Андрей из Санкт-Петербурга
Игра 3: Ксения из Москвы vs Никита из Щелкова
Игра 2: Руслан из Новочеркасска vs Анастасия из Пензы
Игра 1: Екатерина из Монино vs Дарья из Санкт-Петербурга
Участники проекта - студенты и выпускники МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, МПГУ, Института иностранных языков имени Мориса Тореза, Мурманского арктического государственного университета.
Как стать участником шоу: читайте здесь
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Сайт BBC Learning English
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2 сентября 2019