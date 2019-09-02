Как учить и проверять английский: викторина "Пятерка по английскому" №5
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Как учить, проверять и освежать английский: викторина "Пятерка по английскому" №5

Как учить, проверять и освежать английский? Смотрите шоу-викторину о Британии, британцах и английском языке "Пятерка по английскому". В игре 5: Екатерина из Москвы vs Елизавета из Самары.

Игра 4: Александра из Ногинска-9 vs Андрей из Санкт-Петербурга

Игра 3: Ксения из Москвы vs Никита из Щелкова

Игра 2: Руслан из Новочеркасска vs Анастасия из Пензы

Игра 1: Екатерина из Монино vs Дарья из Санкт-Петербурга

Участники проекта - студенты и выпускники МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, МПГУ, Института иностранных языков имени Мориса Тореза, Мурманского арктического государственного университета.

Как стать участником шоу: читайте здесь

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Сайт BBC Learning English

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  • 2 сентября 2019
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