Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский с Би-би-си

Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!' / Проект "Уроки английского и тесты" на Би-би-си
Как выучить английский? Смотрите видеоуроки Би-би-си! Изумительная еда, отпадные туфли, чудесный фильм, классная песня: как об этом говорят англичане? Какие альтернативы слову 'GREAT' есть в современном английском? Ответ - в этом видео.
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№ 5: Елизавета из Самары vs Екатерина из Москвы
№ 4: Александра из Ногинска-9 vs Андрей из Санкт-Петербурга
№ 3: Ксения из Москвы vs Никита из Щелкова
№ 2: Руслан из Новочеркасска vs Анастасия из Пензы
№ 1: Екатерина из Монино vs Дарья из Санкт-Петербурга
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Сайт BBC Learning English
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4 октября 2019