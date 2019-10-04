Английский: 5 способов замены 'GREAT' / Как учить английский с Би-би-си
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Английский язык: 5 способов замены 'GREAT!' / Проект "Уроки английского и тесты" на Би-би-си

Как выучить английский? Смотрите видеоуроки Би-би-си! Изумительная еда, отпадные туфли, чудесный фильм, классная песня: как об этом говорят англичане? Какие альтернативы слову 'GREAT' есть в современном английском? Ответ - в этом видео.

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викторина "Пятерка по английскому", выпуск № 6: Грант из Еревана vs Анна из Москвы

№ 5: Елизавета из Самары vs Екатерина из Москвы

№ 4: Александра из Ногинска-9 vs Андрей из Санкт-Петербурга

№ 3: Ксения из Москвы vs Никита из Щелкова

№ 2: Руслан из Новочеркасска vs Анастасия из Пензы

№ 1: Екатерина из Монино vs Дарья из Санкт-Петербурга

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Сайт BBC Learning English

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  • 4 октября 2019
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