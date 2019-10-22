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"Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь английского языка?
Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary) пополнился 203 новыми словами. Среди них - английские варианты слов "номофобия", "пофиг" и сленгового выражения "не парься". А что еще?
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22 октября 2019
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