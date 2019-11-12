Уроки английского. Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-носителя языка
Media playback is unsupported on your device
Видео

Уроки английского. Speaking perfect English: что это значит? Мнение эксперта-носителя языка

Рубрика "Говорят носители языка" проекта "Уроки английского и тесты" на Би-би-си. "Speaking perfect English": что это значит? - Мнение эксперта-лингвиста.

Также в проекте LEARNING ENGLISH

Сайт BBC Learning English

Ключевые слова: видео и аудио уроки английского, тест, егэ по английскому, learn English, learn Russian, #английский bbc, bbc news на русском

  • 12 ноября 2019
Go to next video: Уроки английского. "Пофиг" и "не парься": что еще попало в Оксфордский словарь?