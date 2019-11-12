Уроки английского. Много ли слов образуются путем слияния?
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Уроки английского языка. Много ли слов образуются путем слияния?

Много ли слов английского языка образуются путем слияния? Мы провели эксперимент: Денис, Мария, Илья и Оксана попробовали собрать по четыре составных слова из восьми предложенных нами...

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  • 12 ноября 2019
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