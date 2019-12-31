Английский язык. Слова года - 2019
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Английский язык. Слова года - 2019

Какие слова английского языка названы словами 2019 года? Выбор лексикографов Оксфордского, Кембриджского, Уэбстеровского словарей и Collins English Dictionary.

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