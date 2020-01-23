Английский язык. Как поддержать беседу о деньгах

Английский язык на каждый день: как просят освободить место

Английский язык на каждый день: как попросить пассажира, занявшего два места в транспорте, уступить одно из них вам? - Уроки Learning English на Би-би-си: аудио, видео, лайфхаки, викторины и тесты "Проверь себя"