Английский язык. Говорим о деньгах
Media playback is unsupported on your device
Видео

Английский язык. Как поддержать беседу о деньгах

Как сказать по-английски "У меня нет ни гроша" и "Я купаюсь в деньгах"? В этом видео: что говорят англичане, когда речь заходит о деньгах?

Также в проекте LEARNING ENGLISH

Сайт BBC Learning English

Ключевые слова: видео и аудио уроки английского, тест, егэ по английскому, learn English, learn Russian, #английский bbc, bbc news на русском

  • 23 января 2020
Go to next video: Английский язык: много ли слов в нем образуются путем слияния?