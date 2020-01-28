Английский язык. На приеме у врача / Learning English: уроки, тесты, лайфхаки
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Английский язык. На приеме у врача I Learning English: уроки, тесты, лайфхаки

Учим английский язык с Би-би-си. В этом видео: какие слова и фразы помогут общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие и симптомы заболевания?

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Сайт BBC Learning English

  • 28 января 2020
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