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Видео
Английский язык. На приеме у врача I Learning English: уроки, тесты, лайфхаки
Учим английский язык с Би-би-си. В этом видео: какие слова и фразы помогут общаться с врачом в англоязычной стране? Как грамотно описать ему плохое самочувствие и симптомы заболевания?
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Сайт BBC Learning English
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28 января 2020
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