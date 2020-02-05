Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?
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Английский: какие ошибки могут выдать в вас неносителя языка?

Английский язык: рубрика "Native Speakers of English Say". Лингвист Би-би-си Джон Прайс - о том, какие ошибки в английском делают носители русского языка, и что так сложно постичь британцам, изучающим русский.

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