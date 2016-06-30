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Битва за премьерство: если не Борис, то кто?
Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, которого многие прочили на место премьер-министра, неожиданно объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Тем временем министр юстиции Майкл Гоув, вместе с Джонсоном поддержавший кампанию за выход их ЕС и ранее не претендовавший на пост премьера, выдвинул свою кандидатуру.
Он будет не единственным кандидатом, консерваторам предстоит сделать выбор из целого ряда политиков и министров, каждый из которых готов поделиться своим видением будущего страны.
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30 июня 2016
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